Brasile, imparare l’italiano attraverso l’arte: al via l’iniziativa promossa dall’Iic di San Paolo

Si chiama “La lingua dell’arte: viaggio attraverso la storia dell’arte occidentale”. È il corso online condotto dalla storica dell’arte italo-brasiliana Chiara Ayres Triggiani, un’opportunità per immergersi nell’universo dell’arte occidentale e, allo stesso tempo, approfondire la conoscenza della lingua italiana. Il corso, organizzato da Puntob in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di San Paolo, consiste in 15 lezioni in italiano che si terranno dal 9 gennaio al 27 marzo per scoprire le opere e gli artisti che hanno definito l’arte occidentale, con particolare attenzione all’arte antica, rinascimentale e barocca.

Il corso mostrerà come l’arte rifletta le grandi trasformazioni sociali e culturali di ogni periodo, culminando nel Neoclassicismo, movimento che recuperò la grandezza dell’antichità e aprì la strada alla nascita dell’arte moderna. Inoltre, per chi vorrà, sarà possibile prendere parte a un viaggio culturale di 12 giorni in Italia ad aprile. Accompagnati dalla direttrice della scuola, Beatriz Morassutti, e da una docente, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere da vicino ciò che è stato studiato, visitando musei, chiese, palazzi e monumenti che custodiscono alcune delle opere più iconiche del nostro patrimonio artistico mondiale.