Brasile, l’Italia alla Fispal Technology: fiera delle macchine per imballaggio

Fino al 30 giugno (a partire dal 27 giugno) si tiene a San Paolo, Brasile, la 39esima edizione della fiera Fispal Technology, principale evento latinoamericano dedicato alle tecnologie per il confezionamento e imballaggio per l’industria alimentare e delle bevande. L’Italian Trade Agency è presente, per il quinto anno consecutivo, con un padiglione interamente dedicato alle industrie italiane del settore.

Si tratta di una filiera particolarmente rilevante per l’export del nostro paese: l’Italia infatti è il primo fornitore internazionale del Brasile in questo settore, con un 23% della quota del mercato raggiunta nel 2022 per un fatturato annuo di 92,5 milioni di dollari, e nel 2023 si prevede un leggero aumento della partecipazione italiana nel mercato locale. FISPAL Tecnology è dunque un appuntamento chiave per il settore: nel 2022 ha registrato 42.238 visitatori e più di 350 espositori, che quest’anno potrebbero superare i 400. Al padiglione del Made in Italy lanciato dall’ITA sono presenti dieci aziende italiane: Ucima, Cavanna spa, CEPI spa, Itatools, Navatta Group, NTE Process, Pasta Technologies Group, PIGO srl, Sarp Food Technologies, TecnoFerrari e Zacmi. “Con circa il 26% del mercato mondiale, l’industria italiana delle macchine per l’imballaggio fattura annualmente oltre 8 miliardi di euro, di cui quasi l’80% nelle operazioni effettuate all’estero. La partecipazione dell’Italia a questo importante evento che si tiene in Brasile dimostra l’interesse del Paese ad aumentare la propria presenza nella regione, individuando e promuovendo nuove imprese”, ha commentato in una nota diffusa alla stampa Ferdinando Fiore, direttore generale per il Brasile dell’ITA.