Brasile, Lula e von der Leyen celebrano l’accordo tra Ue e Mercosur

La presidente della Commissione a Rio: moltiplicherà le opportunità

Rio de Janeiro, 17 gen. (askanews) – Alla vigilia della firma, il presidente brasiliano Lula e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno celebrato a Rio de Janeiro l’accordo commerciale tra Ue e Mercosur, considerandolo un successo del multilateralismo, nonostante le proteste che continuano in molti paesi europei da parte soprattutto degli agricoltori.Dopo oltre 25 anni di negoziati, i paesi fondatori del Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) firmeranno il testo con l’Unione europea ad Asunciòn, capitale del Paraguay. “Questo accordo non potrebbe arrivare in un momento più opportuno – ha detto von der Leyen – moltiplicherà le opportunità come mai prima d’ora grazie all’accesso reciproco a mercati strategici, a regole chiare e prevedibili, a norme comuni e a catene di approvvigionamento che diventeranno vere e proprie autostrade per gli investimenti”.