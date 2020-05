Brasile, muore Darcy Loss Luzzato: addio al più grande scrittore in Talian

Grave lutto per la cultura veneta e bellunese. All’età di 85 anni è morto Darcy Loss Luzzato, scrittore sudamericano in Talian (la lingua dei veneti emigrati a fine Ottocento negli Stati del Sud del Brasile, ndr). Considerato il più grande scrittore in Talian, la produzione di Luzzato conta decine di opere dei più vari argomenti, tra cui alcuni dizionari, testi storici e di memorie. A farlo sapere è l’Associazione Bellunesi nel mondo. “Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo trent’anni fa – le parole di Oscar De Bona, presidente Abm – e in quest’arco di tempo sono state numerose le volte in cui ci siamo incontrati. Ad ogni incontro ricevevo sempre un libro da lui scritto. Con la sua scomparsa la cultura veneta è più povera”.