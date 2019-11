Brasile, per le imprese italiane incontro con il presidente della Banca centrale Roberto Campos Neto

Il Presidente della Banca Centrale brasiliana, Roberto Campos Neto, ha incontrato l’8 novembre un centinaio di rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano presente in Brasile o interessato a investire su questo mercato. L’evento si inquadra nel ciclo di incontri organizzati dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia per favorire contatti tra le imprese italiane e le istituzioni brasiliane. L’Ambasciatore d’Italia Antonio Bernardini ha sottolineato “l’importanza dell’evento per consentire alle nostre imprese di acquisire direttamente dal Presidente della Banca centrale brasiliana la propria visione sulla politica monetaria e sul quadro macroeconomico, nonché sulle riforme in atto del sistema finanziario. Sono 972 le imprese italiane con filiali o stabilimenti produttivi in Brasile, un aumento del 20% rispetto all’ultimo censimento effettuato dall’Ambasciata nel 2013. Tali dati dimostrano che anche nei periodi più difficili della crisi economica in Brasile, le imprese italiane hanno continuato a scommettere su questo Paese con una strategia di medio-lungo periodo”‘. Alcune delle imprese italiane svolgono oggi un ruolo di primo piano in settori strategici per l’economia brasiliana quali energia, infrastrutture, telecomunicazioni, automotive e acciaio.