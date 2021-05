Brasile, storie d’emigrazione: su YouTube l’intervista alla regista di “Legado italiano”

È online sul canale YouTube dell’Associazione trentini nel mondo il video “Il DNA della Serra Gaucha”, l’intervista a Marcia Monteiro, regista di “Legado italiano”, film inserito nella programmazione della 69a edizione del “Trento Film Festival”, che inizierà il 29 aprile. Ad annunciarlo è l’Associazione trentini nel mondo tramite il suo sito. Nell’intervista realizzata da Maurizio Tomasi nel 2018, la regista illustra la genesi e gli obiettivi del film e parla della comunità di origine trentina del Rio Grande do Sul. Il film prende spunto dall’emigrazione italiana in Brasile, uno dei più grandi flussi migratori di sempre. Le immagini di questa preziosa rivisitazione di quasi 150 anni di storia e lavoro – si legge sul sito – sono state girate nella Serra Gaúcha (Rio Grande do Sul) in Brasile, dove la popolazione in gran parte di origine trentina e veneta ha introdotto la viticoltura e parla ancora il “talian”, e nei territori nel nord Italia da cui provenivano quelle famiglie, in cui la regista è tornata alla ricerca di memorie e tradizioni trasmesse in eredità ai discendenti.