Brasile, torna Festitália: Blumenau celebra i 150 anni di emigrazione italiana

Dal 12 al 22 giugno la città di Blumenau, nello stato brasiliano di Santa Catarina, ospiterà la 30ª edizione della Festitália, evento che quest’anno coincide con le celebrazioni per i 150 anni dell’immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul, commemorando l’arrivo dei primi immigrati italiani a Nova Milano, attuale distretto di Farroupilha, nel 1875. Organizzata dal Circolo Italiano di Blumenau, la Festitália si svolgerà presso il complesso Vila Germânica, coinvolgendo due settori per accogliere le attività previste. La manifestazione propone un programma che include presentazioni musicali, danze folcloristiche e una varietà di piatti tipici della cucina italiana. Nell’edizione precedente, sono stati offerti oltre 100 piatti e una selezione di più di 60 etichette di vini. La Festitália rappresenta un’occasione per valorizzare l’eredità culturale italiana nella regione, dove si stima che circa il 40% della popolazione abbia origini italiane. L’evento si inserisce anche nel contesto delle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dell’immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul, promosse da una commissione istituita dal governo statale. Ulteriori informazioni sulla Festitália sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.festitalia.com.br.