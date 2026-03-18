“Brava innovation hub”, seconda tappa: candidature entro il 7 aprile

da
ildenaro.it
-
11

Parte da Novara la seconda tappa di “Brava Innovation Hub”, il programma di accelerazione dedicato a nuove imprese innovative e micro-piccole aziende a guida femminile. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e gestita da Invitalia, punta a sostenere il talento delle donne, in particolare nei settori scientifici e tecnologici, con risorse del Pnrr. Il bando di Novara segue il successo della prima tappa di Roma. Per questa fase verranno selezionate 10 imprese su scala nazionale che accederanno a un percorso di crescita di 12 settimane. Alle realta’ ammesse sara’ garantito un contributo a fondo perduto di 40.000 euro, oltre 60 ore di affiancamento individuale con esperti, formazione avanzata su strategie aziendali e finanza, e l’accesso a spazi di lavoro e reti di contatti professionali.Il progetto mira ad accompagnare complessivamente 30 imprese femminili in un percorso strutturato di posizionamento sul mercato. Dopo Novara, il programma tocchera’ anche la citta’ di Salerno.

Possono candidarsi le societa’ costituite da non piu’ di 5 anni in cui le donne detengano la maggioranza delle quote o dei ruoli amministrativi. Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 7 aprile attraverso il sito ufficiale dell’Imprenditoria Femminile.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore