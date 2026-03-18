“Brava innovation hub”, seconda tappa: candidature entro il 7 aprile

Parte da Novara la seconda tappa di “Brava Innovation Hub”, il programma di accelerazione dedicato a nuove imprese innovative e micro-piccole aziende a guida femminile. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e gestita da Invitalia, punta a sostenere il talento delle donne, in particolare nei settori scientifici e tecnologici, con risorse del Pnrr. Il bando di Novara segue il successo della prima tappa di Roma. Per questa fase verranno selezionate 10 imprese su scala nazionale che accederanno a un percorso di crescita di 12 settimane. Alle realta’ ammesse sara’ garantito un contributo a fondo perduto di 40.000 euro, oltre 60 ore di affiancamento individuale con esperti, formazione avanzata su strategie aziendali e finanza, e l’accesso a spazi di lavoro e reti di contatti professionali.Il progetto mira ad accompagnare complessivamente 30 imprese femminili in un percorso strutturato di posizionamento sul mercato. Dopo Novara, il programma tocchera’ anche la citta’ di Salerno.