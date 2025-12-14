“Brava Italia”: l’elogio della direttrice del Fondo monetario al Tg1

Roma, 14 dic. (askanews) – “L’Italia è una ancora di stabilità in Europa. Negli ultimi due anni ha raggiunto risultati che vanno oltre le previsioni, soprattutto nella riduzione del deficit e ora i mercati guardano all’Italia in modo diverso. E questo comporta molti vantaggi per il vostro Paese, per esempio state pagando meno interessi sul debito”. Parola della direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Gerogieva intervistata dal Tg1.

Quando il Fmi definisce “resiliente” l’economia dell’Italia “significa che in un’epoca di grandi cambiamenti, l’economia italiana continua ad ottenere buoni risultati – spiega l’economista bulgara -. Ma ora l’italiana deve crescere di più, deve investire sulla formazione, sul lavoro”, per dare di più possibilità ai giovani. “Quindi: brava Italia, ma pedalare!”, ha detto in italiano.

E sul recente riconoscimento dell’Unesco alla Cucina italiana: “Il cibo italiano è cultura, è identità ed è anche un grande valore economico per il vostro Paese, sia per il turismo – ha affermato – sia per le vostre esportazioni. A me piace molto il cibo italiano e mi piace anche cucinare italiano”.

E, di nuovo in italiano, la direttrice del Fmi ha concluso: “Ti amo Italia!”.