“Brave Action for a better world”: 200mila euro per progetti di inclusione sociale

Otb foundation annuncia la quarta edizione di ‘Brave actions for a better world’. L’organizzazione non profit del Gruppo Otb – only the brave, è attiva dal 2006 e ha sostenuto già oltre 380 progetti di sviluppo sociale a livello globale, creando un impatto positivo e duraturo per circa 380.000 persone. La sua mission è rispondere tempestivamente alle emergenze e migliorare la vita delle persone in modo sostenibile, garantendo pari opportunità a tutti. La nuova edizione del bando punta a rafforzare il sostegno a donne, giovani e persone con background migratorio, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale, alla povertà educativa e lavorativa, alle disuguaglianze. L’obiettivo è promuovere interventi ad alto impatto, sia a livello nazionale che internazionale, con l’intento di costruire un futuro più equo, creando opportunità concrete di crescita personale e collettiva attraverso iniziative coraggiose e sostenibili. La quarta edizione di Brave actions for a better world si distingue per un ampliamento della platea dei beneficiari e per importanti novità nel processo di selezione. Per la prima volta, il bando – che mette a disposizione un contributo a fondo perduto di 200.000 Euro – sarà accessibile anche alle organizzazioni non profit con sede in USA e Regno Unito, oltre che in Italia. Questa decisione assume particolare significato a fronte dei recenti tagli agli aiuti internazionali: il governo britannico ha infatti ridotto drasticamente i fondi destinati ai Paesi poveri, mentre negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha sospeso il 67% delle attività delle Ong a livello globale. In un momento storico in cui il supporto ai più fragili viene ridimensionato, Otb foundation si fa promotrice di un’azione concreta per garantire inclusione e creare opportunità. Inoltre, per rendere la partecipazione più accessibile, il bando snellisce il processo di selezione con una nuova modalità di candidatura strutturata in due fasi, con focus sull’idea progettuale e sull’impatto atteso, snellendo l’iter burocratico e ponendo al centro la concretezza dei progetti.

Un comitato tecnico valuterà le proposte in base a criteri di innovazione, sostenibilità e impatto sociale. La commissione di selezione sarà composta da imprenditori, manager esperti nella gestione finanziaria e delle risorse umane, professionisti provenienti dall’ambito accademico ed esperti di legislazione non profit e fiscalità del Terzo Settore. Brave actions for a better world ha l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle organizzazioni che operano per creare opportunità reali per chi vive in situazioni di esclusione e discriminazione, sostenendo progetti che mirano sia all’inclusione sociale ed economica, che ad iniziative di empowerment di ampio respiro, per contrastare il fenomeno alla radice. Come per tutti i progetti finanziati da Otb foundation, il criterio di selezione si basa su cinque concetti basilari: innovazione, concretezza, sostenibilità, rendicontabilità e coraggio, come evidenziato dal nome Brave actions for a better world.