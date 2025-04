Break Even Point (BEP) o Punto di non ritorno

Un incubo ricorre con maggior frequenza rispetto agli altri a dar tormento agli imprenditori in genere. Che le aziende di costoro siano di piccole o grandi dimensioni, a dar tormento a chi ne è riferimento, si uniscono e parano di fronte iene che attentano al soddisfacente andamento dell”attività delle stesse. Si evidenzia bene, soprattutto in tempi come quelli attuali, anche uno stormo di avvoltoi, che da tempo volano bassi e tormentano l’intera categoria dei produttori di beni e servizi. Quel tipo di rapaci è definito BEP, acronimo in inglese dell’ espressione che nessun imprenditore si augura di dover ascoltare, soprattutto se riferito alla propria “creatura”. La traduzione della stessa in italiano vale “punto di non ritorno”, con cui il ‘principale”- l’imprenditore -prende atto che la propria azienda non produce utili e da allora in poi i costi sostenuti per creare quanto previsto e descritto nell’oggetto sociale, non saranno coperti più dai ricavi. Se non si interviene in maniera drastica e mirata, cioè con precisione, la dèbacle diventerà giorno dopo giorno sempre più inevitabile. L’antifona (non quella riscontrabile in alcuni dei rituali della Settimana Santa ) precede le più che tristi considerazioni su quanto sta accadendo sulla faccia della Terra. Una forma di follia scomposta ha coinvolto tutti i paesi, pertanto precisazioni sui motivi del contendere non sono più indispensabili, per quanto si è diffuso il cancro vestito da guerra. A ben considerare, si é creato un tale miscuglio di problemi, alcuni di essi antecedenti l’ inizio dei vari conflitti, da compromettere la ricerca del bandolo della matassa per poter svolgere la stessa e poi riavvolgerla correttamente, tenendo l’attenzione ben vigile per pestare il meno possibile i piedi a chi è parte in causa. Allo stato non si intravede alcun atteggiamento dei protagonisti che faccia scorgere la possibilità di soluzioni, in primis delle guerre. Ciò premesso, non è scontato che tutto quanto si è scatenato dopo il ricorso generalizzato alle armi, ritorni al proprio posto insieme al cessate il fuoco. Sarà bene che chiunque abbia capacità di agire la spenda prima che il mondo si trovi ad aver superato il BEP. Salvo in tempo, cioè evitando, se si è ancora in tempo, che l’umanità compia il salto nel buio di qualcosa che non si riesce a percepire. Tenendo presente che l’umanità si è trovata in tale situazione un’ unica volta, se la vicenda corrisponde a realtà. Si trattò del Diluvio Universale, quindi comunque un evento naturale, anche se fuori di ogni range. Questa volta, con l’augurio che non si verificherà, l’umanità o meglio parte di essa, probabilmente non sarà in grado di piangere se stessa, come dovrebbe fare essendo autrice del tutto. Conforta il fatto che non si sono ancora visti, alzando lo sguardo, i quattro cavalieri dell’ Apocalisse: potrebbe essere un segnale positivo.