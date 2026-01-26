Bregovic in Italia, evento Roma e tour “The Wedding and Funeral Band”

Roma, 26 gen. (askanews) – Goran Bregovic annuncia il suo ritorno in Italia con due progetti live profondamente diversi e complementari, una data evento speciale a Roma a luglio e la tournée con “The Wedding and Funeral Band” da aprile in diverse città della penisola.

L’appuntamento speciale, con orchestra sinfonica, coro e la Wedding and Funeral Band, è in programma l’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: “Goran Bregovic – The Belly Button of the World”. Un progetto sinfonico in cui Bregovic riassume la sua idea di convivenza tra i popoli e le religioni, ispirandosi alla storia di Sarajevo, città simbolo d’Europa e crocevia di culture. Sul palco, tre violini solisti, un coro di voci maschili e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo danno vita a un racconto musicale potente e allegorico, in cui ogni violino rappresenta una delle tre grandi tradizioni religiose attraverso la prassi musicale occidentale, orientale e klezmer. A questa prima data se ne aggiungeranno presto di nuove, ampliando il percorso live di “The Belly Button of the World” nei prossimi mesi.

Accanto a questo appuntamento, il tour “Goran Bregovic and The Wedding and Funeral Band”, una vera e propria tournée che attraverserà l’Italia portando sui palchi l’energia travolgente della sua formazione più iconica. Un rito collettivo in cui fiati balcanici, percussioni, voci bulgare e pulsazioni rock si fondono in un’esplosione sonora senza confini. Ogni concerto diventa una festa popolare e ancestrale insieme: un viaggio musicale che attraversa il folklore slavo, le polifonie sacre e il celebre “turbo folk” di Bregovic, con una scaletta che unisce i brani più amati del suo repertorio alle composizioni più recenti. Queste le prime date confermate: 16 aprile Bergamo, Chorus Life Arena, 18 aprile Aosta, Teatro Splendor, 19 aprile Cremona, Gran Teatro Infinity 1, 20 aprile Trieste, Teatro Politeama Rossetti, 21 aprile Bologna, Teatro Duse, 22 aprile Firenze, Teatro Cartiere Carrara.

The wedding and funeral band è composta da: Goran Bregovic Chitarra, Sintetizzatore, Voce; Band gitana di fiati: Muharem Redepi – Goc (Grancassa tradizionale), Voce; Bokan Stankovic – Prima Tromba; Dragic Velickovic – Seconda Tromba; Stojan Dimov – Sax, Clarinet; Aleksandar Rajkovic – primo Trombone, Glockenspiel; Milos Mihajlovic – Secondo Trombone; Aleksandar Jovic – Tuba; Voci bulgare: Ludmila Radkova Trajkova – Voce Daniela Radkova – Aleksandrova – Voce.

Entrambi gli spettacoli sono organizzati da IMARTS – International Music And Arts.