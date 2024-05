Bregovic, Russell Crowe, Fresu e Uri Caine al Festival Jazz La Spezia

Roma, 22 mag. (askanews) – “Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band” inaugurerà la 56esima edizione del Festival internazionale del jazz di La Spezia il prossimo 24 luglio. Tra gli altri big che si esibiranno nella scenografica Piazza Europa nei 7 giorni della più grande rassegna jazz della Liguria, fino al 30 luglio, Russell Crowe, Irene Grandi, Paolo Fresu e Uri Cane, tra gli altri.

A seguire, giovedì 25 luglio sarà il turno della Mike Stern Randy Brecker Band, una nuova avventura per Stern, che presenta un inedito quartetto a nome suo e del grande trombettista Randy Breker.

Sabato 27 luglio è in programma l’atteso concerto di Irene Grandi “Io in Blues”, tra canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni sessanta fino agli anni novanta, senza dimenticare i grandi successi di Irene da riscoprire in un arrangiamento rock-blues.

Domenica 28 luglio sempre in Piazza Europa Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera porteranno sul palco lo spettacolo “Kind of Bill” – Omaggio a Bill Evans. Bill Evans ci ha lasciato 44 anni fa, ma la sua musica continua a vivere sia per chi suona jazz sia per chi lo ascolta.

Paolo Fresu e Uri Cane, inaugureranno poi la serata del 29 luglio esibendosi in duo, raccontando la storia del loro fortunatissimo incontro.

Appuntamento per il gran finale del Festival martedì 30 luglio con il live “Russel Crowe & The Gentlemen Barbers.

La 56ª edizione del Festival Internazionale del Jazz è sostenuta dal Comune di La Spezia, ente titolare e promotore dell’evento. La rassegna è inoltre realizzata con il patrocinio della Regione Liguria e con la collaborazione di Iren SPA, Fondazione Carispezia, Società dei concerti Onlus, BVLG (banca Versilia Lunigiana e Garfagnana) e con il contributo di AdSP – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e MBDA.

“Siamo pronti per lo svolgimento della 56esima edizione del Festival Internazionale del Jazz, la manifestazione più longeva d’Italia dedicata a questo genere musicale. – dichiara Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia – Anche quest’anno avremo grandi nomi di rilevanza nazionale e internazionale che di certo sapranno coinvolgere il pubblico con spettacoli di grande rilievo. Russell Crowe, Goran Bregovic, Mike Stern e molti altri si esibiranno nella nostra città che, di anno in anno, diventa sempre più un punto di riferimento per gli appassionati del jazz e non solo”.

Nell’edizione 2024 del festival vede la direzione artistica di Lorenzo Cimino: “Mi sono sempre impegnato per presentare ogni anno un cartellone in grado di regalare le migliori esperienze della musica improvvisata, ispirandomi ai movimenti e le energie della cultura afroamericana – spiega Lorenzo Cimino, il direttore artistico – in questa edizione, ho mantenuto un forte legame con la tradizione, volendo però intercettare tutte le nuove tendenze musicali, esplorando le evoluzioni artistiche che definiscono il nostro tempo”.