Brendan Fraser Attore dell’anno all’Ischia Global Festival 

È Brendan Fraser il Global Actor of the Year al 21/o Ischia Global Film & Music Festival che dal 9 al 16 luglio porta i protagonisti del cinema, della musica, dell’industria dello spettacolo e della comunicazione nel Golfo di Napoli. Atteso evento dell’estate internazionale, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, è presieduto quest’anno dal leggendario produttore musicale Clive Davis e dal regista irlandese Jim Sheridan insieme agli storici leader Trudie Styler e Tony Renis. Premio Oscar come miglior protagonista 2023 per The Whale di Darren Aronofsky, Brendan Fraser sarà premiato sabato 15 luglio nel Gran Gala finale al Regina Isabella. “Siamo orgogliosi di accogliere a Ischia un grande artista e un uomo simbolo di rinascita e di riscatto come Brendan Fraser – annuncia Vicedomini – un attore entrato già nella storia del cinema popolare con i blockbuster La mummia (1999), La mummia – Il ritorno (2001) e La mummia – La tomba dell’imperatore dragone (2008). Straordinario protagonista del drammatico The Whale, la sua cavalcata trionfale è partita dalla Mostra del cinema di Venezia 2022 dove il film è stato subito osannato. Come è noto Fraser interpreta un professore che arriva a pesare 250 chili, performance che l’ha portato alla meritata statuetta dell’Academy dopo un trionfo di critica e ovazioni del pubblico in tutto il mondo”. Insieme a lui saranno premiati a Ischia il regista Rob Marshall (Legend Award – nel nome di Luchino Visconti) e la compositrice premio Oscar, Diane Warren (William Walton Legend Award) accompagnata da Sofia Carson (che ha cantato Applause agli Oscar 2023, in nomination). Hollywood torna quindi protagonista sull’Isola Verde, insieme al cinema italiano, con l’arrivo complessivo di oltre 120 star. Il Global Festival è organizzato dall’Accademia Internazionale Arte Ischia con il sostegno del MiC(DG Cinema e Audiovisivo) e della Regione Campania,realizzato in collaborazione con Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar, The Hollywood Reporter e di Rai – Radio2.