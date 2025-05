Brescia, sequestrati 126 chili di cocaina. Un arresto

BRESCIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria hanno sottoposto a perquisizione un’abitazione in un Comune della Provincia di Brescia adibita a magazzino di stoccaggio di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di mirati servizi di appostamento e pedinamento eseguiti nel corso delle ultime settimane dalle fiamme gialle bresciane e in ragione dei movimenti sospetti del soggetto di origini albanesi che aveva in uso il citato immobile, erano emersi elementi investigativi tali da far ritenere esistente una centrale di spaccio per il rifornimento di cocaina.

Sulla base di tali elementi, i militari, durante un servizio di osservazione, notando il soggetto albanese rientrare in casa con due voluminosi borsoni, hanno attivato tempestivamente il dispositivo di intervento al fine di effettuare degli approfonditi riscontri investigativi, sia sulla persona sia nei luoghi nella sua disponibilità.

E’ stato rinvenuto un quantitativo di cocaina confezionata in 109 panetti, per un peso complessivo di oltre 126 chilogrammi, materiale utile al confezionamento dello stupefacente nonché denaro contante ritenuto provento dell’attività criminale. L’ingente quantitativo rappresenta un unicum tra i sequestri di cocaina sino ad oggi registrati nel territorio bresciano. Inoltre, in ragione del grado di purezza riscontrato, il valore dello stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 14 milioni di euro.

Il custode del magazzino è stato tratto in arresto.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).