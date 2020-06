(Adnkronos) – Secondo il sindaco di Brescia, “in questo particolare e delicatissimo momento, che ci vede tutti in prima linea per affrontare l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali, è necessario vigilare affinché azioni sconsiderate, o peggio, atti deliberatamente provocatori o minacciosi non avvelenino la vita sociale e la convivenza pacifica tra le persone”.