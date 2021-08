Milano 18 ago. (Adnkronos) – Si dice convinto “al 99%” che Laura Ziliani sia stata uccisa il sindaco di Temù (Bs), Giuseppe Pasina, all’indomani della conferma definitiva del fatto che il corpo ritrovato l’8 agosto nel paese dell’Alta Valcamonica sia di Laura Ziliani, la ex vigilessa scomparsa tre mesi prima, dopo essere uscita per fare una passeggiata in montagna. Per la sua morte sono indagate la maggiore e la minore delle tre figlie, oltre al fidanzato di una delle due.