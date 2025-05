Bresh, esce il 6 giugno il nuovo (atteso) album “Mediterraneo”

Roma, 21 mag. (askanews) – A tre anni di distanza da “Oro blu” (doppio Platino), il 6 giugno uscirà il nuovo atteso album di Bresh, “Mediterraneo”, già disponibile in pre-order.

L’album sarà disponibile nelle versioni Digitale, CD, LP (rosso e bianco) e doppio LP (blu + trasparente). Le versioni in vinile saranno disponibili da venerdì 13 giugno. Inoltre, in esclusiva sul Sony Music Store, saranno disponibili le versioni autografate dell’LP e del Doppio LP.

L’annuncio dell’album è accompagnato da un suggestivo trailer girato a Tenerife, che cattura per immagini l’essenza del concept dietro al progetto. La regia è di Emanuele Cantò, la musica che accompagna il trailer è composta da Shune, Michele Bargiggia e Rocco Biazzi, art buyer ed executive producer del progetto è Giulia Burti.

“Mediterraneo” attinge da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh. Un legame profondo e duraturo, già presente nei brani, contenuti nell’album, “Umore Marea” e “La Tana del Granchio” (certificato ORO, posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam).

“Umore marea”, prodotto da Shune, è l’ultimo brano pubblicato da Bresh e fotografa, con immagini precise e immediate tipiche della scrittura di Bresh, quella sensazione di incertezza e di precarietà emotiva. Uno stato in cui le emozioni si susseguono come in un continuo ondeggiare, tra alta e bassa marea, e si prova a restare a galla e in equilibrio, cercando di non essere sopraffatti.

Nel video del brano, diretto da Emanuele Cantò, vengono rappresentate due costanti dell’immaginario di Bresh: il viaggio che non è solo un tragitto verso qualcosa, ma è già la meta stessa, e il mare, elemento da cui tutto parte e a cui ritorna sempre.

L’estate 2025 vedrà il ritorno dal vivo di Bresh, che sarà impegnato in giro per l’Italia con il “Marea tour”, una serie di concerti che lo porteranno sui palchi dei principali festival e location italiane.

Queste le date live estive del “Marea tour”: giovedì 3 luglio, Bari (Fiera del Levante), venerdì 4 luglio – Benevento (BCT Music Festival), luglio 7 luglio, Senigallia (AN), Piazza Garibaldi; venerdì 11 luglio – Alba (CN), Collisioni Festival; giovedì 7 agosto – Cinquale (MS), Vibes Music Festival; giovedì 21 agosto – Montesilvano (PE), Marea Festival; domenica 31 agosto – Empoli (FI), Beat Festival.

A partire da fine ottobre, invece, sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport. sabato 25 ottobre – Jesolo, Palazzo del Turismo (data zero); sabato primo novembre Roma, Palazzo dello Sport; giovedì 6 novembre Milano, Unipol Forum (Sold out); venerdì 7 novembre – Milano, Unipol Forum; domenica 9 novembre, Bologna, Unipol Arena.