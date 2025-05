Bresh, fuori nuovo brano “Umore Marea” e da luglio al via Marea tour

Roma, 8 mag. (askanews) – Dopo l’esperienza sanremese con “La tana del granchio” (certificato ORO), Bresh, uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione, sta per tornare con un nuovo brano, disponibile da venerdì 9 maggio in digitale, “Umore Marea”.

In attesa dell’estate, “Umore Marea”, che vede Shune alla produzione, è un brano che fotografa, con immagini precise e immediate tipiche della scrittura di Bresh, quella sensazione di incertezza e di precarietà emotiva. Uno stato in cui le emozioni si susseguono come in un continuo ondeggiare, tra alta e bassa marea, e si prova a restare a galla e in equilibrio, cercando di non essere sopraffatti.

L’estate 2025 vedrà il ritorno dal vivo di Bresh, che sarà impegnato in giro per l’Italia con il “Marea tour”, una serie di concerti che lo porteranno sui palchi dei principali festival e location italiane: il 3 luglio a Bari (Fiera del Levante); il 4 luglio a Benevento (BCT Music Festival); il 7 Senigallia (AN) in Piazza Garibaldi; l’11 luglio ad ALBA (CN) per Collisioni Festival; il 7 agosto a Cinquale (MS) per Vibes Music Festival; il 21 agosto a Montesilvano(PE) per Marea Festival e il 31 agosto ad EMPOLI (FI) per Beat Festival.

A partire da fine ottobre, invece, sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport (data zero il 25 ottobre a Jesolo); il 1 novembre a Roma, Palazzo dello Sport, il 6 e 7 a Milano, Unipol Forum, la prima data sold out, e il 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna.