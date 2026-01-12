Bresh per la prima volta live in Europa: Parigi, Londra e Barcellona

Milano, 12 gen. (askanews) – Dopo un 2025 che l’ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati, con la pubblicazione dell’album “Mediterraneo” (certificato Platino) e le incredibili date nei palasport del “Mediterraneo Tour”, Bresh è pronto a conquistare anche il 2026! Per la prima volta, infatti, sarà protagonista di 3 date in Europa: il 12 aprile al Café De La Danse a Parigi, il 14 aprile alla Scala di Londra e il 15 aprile al Razzmatazz di Barcellona. A luglio, invece, sarà il momento di Mare Mostrum: quattro imperdibili date al Porto Antico di Genova, che vedranno l’artista tornare a esibirsi live nella sua città. E dopo il già annunciato sold out delle prime due date (1° e 3 luglio), registra il tutto esaurito anche l’appuntamento previsto per il 4 luglio! I biglietti per la data del 5 luglio sono disponibili in prevendita su www.livenation.it.

RTL 102.5 è radio partner di Mare Nostrum.

L’album “Mediterraneo” (platino) è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.

L’album, che vede Shune alla produzione e che arriva a tre anni di distanza da “ORO BLU” (doppio PLATINO), è disponibile nelle versioni Digitale, CD, LP (rosso e bianco) e doppio LP (blu + trasparente).

Le foto delle cover sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.