Brevetti, marchi e disegni: ecco i fondi per l’annualità 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 2023 del decreto 16 giugno 2023, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso note le risorse finanziarie disponibili per l’annualità in corso per le misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, così come previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 dal decreto ministeriale 23 giugno 2021. 32 i milioni di euro da destinare complessivamente ai contributi per le piccole e medie imprese, ripartiti in:

20 milioni per Brevetti+;

10 milioni per Disegni+;

2 milioni per Marchi+.

Secondo quanto precisato dal ministero, a seguito della pubblicazione dei bandi – che dovrebbe avvenire tra la fine di luglio e l’inizio di agosto – saranno fissati i termini di presentazione delle domande di contributo. Questo avverrà, con molta probabilità, a partire dal mese di ottobre.