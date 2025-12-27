Brevetti, passo indietro dell’Italia: crolla il Mezzogiorno

Nel 2024 l’Italia fa un mezzo passo indietro sul fronte della proprietà industriale: le domande di brevetto europeo con titolari italiani scendono a 4.612, cioè 168 in meno rispetto al 2023 (meno 3,5 per cento). Non è un crollo, ma è una frenata: l’innovazione non sparisce, semplicemente perde velocità proprio mentre la competizione internazionale alza il livello e le imprese devono difendere margini e quote di mercato con prodotti sempre più originali. La mappa non è uniforme. Il Centro cresce nel complesso del più 4,7 per cento (da 664 a 695), il Nord-Est resta sostanzialmente stabile (più 0,6 per cento), mentre il Nord-Ovest arretra (meno 7,7 per cento) e il Mezzogiorno scivola con decisione (meno 16,5 per cento). Tradotto: dove gli ecosistemi sono più connessi – impresa, ricerca, finanza e servizi – si regge meglio; dove il sistema è più frammentato, la frenata si sente di più. Nel 2024 la produzione e i trasporti restano il motore numerico, mentre i segnali più deboli arrivano dalle aree più avanzate: i comparti legati a fisica ed elettricità perdono insieme oltre cento domande rispetto al 2023. È un indizio importante: quando calano i brevetti proprio nelle tecnologie a maggiore intensità di conoscenza, la partita diventa più dura per tutti, soprattutto per i territori che devono recuperare terreno. Dentro questo quadro, il dato umbro è quello che accende la spia rossa: meno 26,7 per cento in un anno, da 45 a 33 brevetti (meno 12). È il terzo calo più forte tra le regioni, molto oltre la media nazionale e in netta controtendenza rispetto al Centro.