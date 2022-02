Brevi interviste con uomini schifosi di D. F. Wallace: al San Ferdinando il teatro scomodo di Daniel Veronese

di Erika Basile

Uno spazio bianco, un tavolo, due uomini. Otto brevi round, indipendenti, ciascuno annunciato dal suono di una campanella. Il drammaturgo e regista argentino Daniel Veronese mette in scena Brevi interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace. Al Teatro San Ferdinando di Napoli dal 1 al 6 febbraio.

Lo scrittore statunitense, morto suicida a quarantasei anni, nel 2008, è considerato uno dei più geniali e tormentati della sua generazione. Pubblicato nel 1999, Brief Interviews with Hideous Men è stata la prima raccolta di narrativa di Wallace dopo Infinite Jest, il suo racconto epico sulla cultura americana. I monologhi selezionati da Veronese, nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini, sono stati trasformati in conversazioni tra un uomo e una donna, che svolge la funzione di sparring partner. Paolo Mazzarelli e Lino Musella si alternano nei due ruoli, per sperimentare un cambio continuo di prospettiva: “penso che mettersi nei panni dell’altro sia fondamentale”, sostiene Veronese. La trama è assente. Ma ogni incontro contribuisce, con humor tagliente, a creare un vero e proprio bestiario dell’egoismo maschile. Le strategie di seduzione e l’oggettivazione sessuale restituiscono l’immagine di una mascolinità costruita sulla incapacità di apprezzare e rispettare la donna. E rappresentano l’impossibilità di stabilire una connessione fondata sull’amore, sulla lealtà e sulla fiducia. Si assiste al cristallizzarsi di due universi paralleli. Da una parte, quello maschile, caratterizzato da un atteggiamento cinico, manipolatorio, indifferente e psicologicamente violento, che si autoassolve. Dall’altra, quello femminile, in cui prevalgono lo sconforto e la rassegnazione. Questi uomini “orribili”, persi nel loro disinteresse narcisistico, sono incapaci di empatia e di vedere realmente la donna, se non come uno specchio, in cui riflettere la propria immagine. La necessità di pensare a se stessi come ad amanti formidabili li induce a usare ogni mezzo, comprese la falsa erudizione e la menzogna, per raggirare e possedere quanti più “corpi” possibile. Mascherando, in questo modo, il vuoto emotivo che genera la loro compulsione. Tutta la messa in scena appare essenziale, manca la musica e non c’è travestimento per gli attori, che recitano a piedi scalzi. Protagonista è la verità che si mostra nuda in questa dissezione della psiche maschile. Sono uomini che odiano le donne. “Secondo Wallace, la buona letteratura deve mettere a disagio chi è a suo agio e rassicurare chi è a disagio. Penso che lo stesso precetto sia applicabile al teatro indipendente: lo spettatore – afferma il regista – deve uscire diverso da come è venuto a vedere lo spettacolo. Il teatro deve essere scomodo”. E Brevi interviste con uomini schifosi lo è. Senza alcun dubbio.