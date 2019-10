Brexit, corsa contro il tempo per Boris Johnson

Londra, 17 ott. (Adnkronos) – Corsa contro il tempo per il premier britannico Boris Johnson in vista del Consiglio Europeo che avrà in cima all’agenda oggi il tema della : il capo del governo di Londra deve infatti cercare di ottenere l’appoggio al suo accordo del partito Democratico Unionista. Ieri l’obiettivo di pubblicare il testo dell’intesa alla vigilia del vertice europeo è saltato per le obiezioni avanzate dagli unionisti del Dup.

Gli altri temi sul tavolo dei capi di Stato e di governo dell’Ue sono i rapporti con la Turchia, l’avvio dei colloqui per l’adesione all’Ue di Macedonia del Nord e Albania sui quali manca un consenso tra gli Stati membri, il bilancio pluriennale dell’Ue e una discussione sull’agenda strategica della prossima Commissione con la presenza di Ursula von der Leyen.