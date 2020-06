Brexit, Gb ci ripensa: più flessibilità su importazioni da Ue

Londra, 12 giu. (Adnkronos) – Il governo britannico non intende più introdurre controlli rigorosi per le merci in arrivo nel Regno Unito, dopo il periodo di transizione post Brexit che scadrà a fine anno. Secondo quanto riporta il Financial Times, l’esecutivo guidato da Boris Johnson avrebbe abbandonato il progetto, dopo le pressioni esercitate dal mondo delle imprese. Una fonte governativa citata dalla Bbc ha ammesso che a seguito della pandemia da coronavirus servirà “un approccio pragmatico e flessibile” per non penalizzare ulteriormente le aziende, già colpite duramente dalla crisi dovuta alla pandemia.