Brexit, piangere sul latte versato non aiuta, anzi provoca altri danni. Meglio impegnarsi a salvare il salvabile

In Inghilterra i sondaggi tra la popolazione effettuati di recente hanno dato come risultato che la maggioranza degli intervistati, se fosse chiamata oggi a ripetere quell’ operazione, sarebbe orientata a che la Madre Patria rimanesse nella EU. Per i diretti interessati, i sudditi di Sua Maestà il Re Carlo III°, non sarà piacevole ma è inevitabile che la mente faccia un tuffo nel passato, precisamente alla fine del secolo scorso. All’epoca nelle sale cinematografiche entrò in programmazione il film Sliding Doors, ambientato in una Londra contemporanea,, che ottenne un discreto successo di pubblico e di critica. Narra quella pellicola dell’alternativa che si può parare davanti a chi dovesse incappare in un imprevisto. Nella trama del film il disguido è il mancare la corsa di una metro. Nel caso di specie questa introduzione serve giusto per approcciare quanto è accaduto lunedì a Londra e di come dovrebbero proseguire d’ora in avanti i rapporti tra Eu e Inghilterra. Una serie di considerazioni negative, dalle farraginosità di banali operazioni doganali a problemi molto più diffusi e concreti, quali la scarsa reperibilità di alcuni prodotti alimentari, si sono manifestati e consolidati in breve tempo. Le produzioni agricole o di derrate alimentari provenienti d’oltremanica, scarseggiano ormai abitualmente sui banchi dei punti vendita e i loro prezzi sono in continuo aumento. Anche per la forza lavoro, il capitale umano più e meno qualificato, c’è stato già, nel breve periodo dopo l’uscita di quel paese dalla Eu, un ridimensionamento drastico degli arrivi di lavoratori stranieri, in particolare di quelli provenienti dal continente limitrofo. Selezionando i dati e analizzandoli, balza subito agli occhi un quadro sociale che, dopo appena due anni di autonomia di quell’isola, dá una chiara indicazione socioeconomica a doppia valenza. Basterà citare una di esse, probabilmente la più eclatante, per avere un’indicazione sufficientemente veritiera del nuovo corso di quello che fu l’impero e che ora si dibatte tra difficoltà di vario genere. Una di esse riguarda i servizi sociali, in specie la sanità e un’altra l’attività di varie università. Per la prima consiste nella penuria, al limite della sofferenza…di medici e personale paramedico. Per le seconde è il flusso degli studenti provenienti soprattutto dalla EU che si è contratto all’origine. Più specificamente, è il numero delle domande di aspiranti alla frequenza degli atenei di quel paese che continua a procedere in caduta libera. La seconda delle valenze è che per effetto derivato da quanto appena descritto, le difficoltà economiche di quel paese sono cresciute in maniera più consistente rispetto alla media degli stati che compongono la EU. Il tasso di inflazione, a due cifre, non dà segnali degni di nota di iniziare a tendere all’ inversione. Altri problemi, di genere diverso ma comunque ricollegabili allo stato dell’ economia della Corona, dovrebbero essersi ricomposti giusto lunedì con la formalizzazione di quell’accordo. Esso passerà alla storia come Schema Windsor perché messo a punto nel locale castello. Nel corso di quella giornata la Commissaria Europea Von der Leyen ha incontrato nella City il Primo Ministro Sunak e, all’ ora del the, Sua Maestà il Re, Carlo III°, ormai prossimo all’ incoronazione formale. Con il primo sono andati senza indugi al sodo, tracciando le linee di massima di come debbano procedere le relazioni tra le due realtá geopolitiche. Potrebbero essere paragonabili, alla lontana, alle norme di adozione di una legge, come succede in molti ordinamenti giuridici, dei rapporti tra Londra e Bruxelles. Il pomo della discordia, i rapporti dell’ Inghilterra con l’Irlanda del Nord, che è rimasta nella Casa Comune, sono stati rivisti, risolvendosi così un problema assimilabile a quello delle coppie di separati in casa. Il paradosso: al confine solo politico di due porzioni di uno stessa realtá fisica, sono venute a stabilirsi barriere doganali valide tra Inghilterra e Irlanda, non tra quest’ultima e la EU. Accettando l’invito a bere un thè nella residenza reale, la Signora Commissario ha interloquito con il Monarca in via di investitura ufficiale non solo di argomenti di tipo metereologico. Non hanno affrontato problemi specifici, ma hanno ricevuto, reciprocamente l’ uno dall’altra, concrete assicurazioni della volontà di rafforzare i rapporti tra quello che fu l’ Impero e la nuova costellazione che va diventando sempre più articolata sul Vecchio Continente. Valga per corollario che in questi giorni, sull’ altra riva del Mar Baltico, si stanno formalizzando le decisioni di alcuni dei paesi locali di aderire alla NATO, molto malviste nelle steppe poco distanti. Il succo di quanto fin qui esposto dovrebbe servire a accettare, così come sta succedendo, che pur non essendosi consumata una tragedia, l’uscita dell’Inghilterra dalla Casa Comune, se non è stato uno di quei drammi particolarmente cari a Elisabetta I°, almeno una forte delusione del tipo “sedotti e abbandonati” ai suoi ex partners l’ ha provocata. Queste manovre di riavvicinamento ricordano un’ esperienza avicola assurta a proverbio rurale: “quando si spenna un pollo, dopo è difficile rimettere insieme tutte le piume”. Per cui, per i rapporti che si stanno ristabilendo per la coppia scoppiata, per ora non si andrà oltre quella che a Napoli definiscono ” ‘na meza cosa” e a Bergamo “pocciacchera”. D’altra parte, al n° 10 di Downing Street manca da tempo una figura che faccia almeno pensare a Sir Winston Churchill, e chi sta occupando da un pò di anni quelle stanze, non regge il benchè minimo confronto con quel Gigante. Ancora una volta bisognerà fare buon viso a cattivo gioco e attenersi a quanto osservato di norma nel villaggio: ” chi si contenta gode “. Impondo a sé stessi di guardare avanti senza voltarsi. Per non sprecare, sia concessa la ripetizione, tempo e fatica e, non di meno, tanti soldi.