Brexit, von der Leyen e Michel firmano accordo commerciale

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea, Charles Michel e Ursula von der Leyen, hanno firmato questa mattina l’accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito. Questo accordo sarà ora portato nel Regno Unito per essere firmato dal primo ministro Boris Johnson, prima di essere applicato in via provvisoria a partire dal 1 gennaio 2021. “L’accordo che abbiamo firmato oggi è il risultato di mesi di intensi negoziati in cui l’Unione europea ha mostrato un livello di unità senza precedenti. E’ un accordo giusto ed equilibrato che tutela pienamente gli interessi fondamentali dell’Unione Europea e crea stabilità e prevedibilità per i cittadini e le imprese”, ha detto Michel. Questo accordo sarà poi esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, prima che possa essere ratificato dall’Unione europea. “Sulle questioni principali – ha aggiunto Michel -, l’Unione europea è pronta a lavorare fianco a fianco con il Regno Unito”.

“Oggi, con il presidente del Consiglio europeo, ho firmato l’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito. Il primo ministro Boris Johnson lo firmerà più tardi oggi a Londra. E’ stata una lunga strada. E’ giunto il momento di lasciarci alle spalle la Brexit. Il nostro futuro è fatto in Europa”, ha sottolineato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

(ITALPRESS).