Bri, il francese Villeroy confermato presidente per secondo mandato

Roma, 12 nov. (askanews) – Dopo la recente nomina dello spagnolo Pablo Hernandez de Cos a nuovo direttore generale, la Banca dei regolamenti internazionali ha annunciato la conferma del francese François Villeroy per un secondo mandato alla presidenza del direttorio. Come riporta un comunicato, Villeroy, attuale governatore della Banca d’ Francia, inizierà il suo secondo mandato il 12 gennaio. Parallelamente il governatore della Banca centrale del Canada, Tiff Macklem rileverà la presidenza del consiglio di consultazioni per le Americhe.

La banca dei regolamenti internazionali ha un ruolo particolarmente attivo negli ultimi anni su temi come quelli dei progetti per valute digitali delle banche centrali e di sistemi paralleli di interscambio e pagamenti, alternativi al dollaro, che stanno portando avanti diverse economie emergenti dei “Brics”.