Briatore: “Hamilton in Ferrari? Io punterei su Leclerc”

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – “Hamilton in Ferrari nel 2021? Stiamo parlando di un grandissimo pilota ma io aspetterei un po’ prima di provare a prenderlo, perché magari un pilota del valore di Hamilton ce l’hanno già in casa ed è Charles Leclerc”. Flavio Briatore commenta così all’Adnkronos un possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari dalla stagione 2021.

“Avere due piloti di grande valore nella stessa scuderia può essere un rischio visto anche cosa è successo quest’anno tra Vettel e Leclerc -sottolinea l’ex team manager di Renault- Se il prossimo anno Leclerc continuasse il processo di crescita iniziato quest’anno, io punterei sul monegasco. Non dimentichiamoci che Hamilton in questi anni vista la superiorità della Mercedes ha potuto guidare molto sciolto e non ha quasi mai fatto errori ma sotto pressione sbaglia pure lui”.

“Sarebbe interessante vedere Hamilton sulla Ferrari ma nel 2021 Lewis avrà 36 anni ha già vinto 6 mondiali, ha già dato tanto. Secondo me la Ferrari ha già in casa il pilota che potrà riportare il titolo a Maranello, un giovane veloce e arrembante come Charles Leclerc”, commenta Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Toro Rosso e Force India. “Fermo restando che sarebbe interessante vedere Lewis al volante della Rossa, io credo che avere due galli come Hamilton e Leclerc nello stesso pollaio sarebbe controproducente e senza dubbio tra i due punterei su quello più giovane e affamato”, conclude l’ex pilota.