Bribane, vince bielorussa Sabalenka. Ucraina Kostyuk rifiuta stretta di mano

Roma, 11 gen. (askanews) – La finale del torneo Wta 500 di Brisbane, vinta da Aryna Sabalenka contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4, 6-3, è stata segnata da un momento di forte tensione fuori dal campo. Al termine del match, la tennista ucraina ha rifiutato la tradizionale stretta di mano con la numero uno del mondo, la bielorussa Sabalenka, evitando anche i consueti gesti di cortesia durante la cerimonia di premiazione.

Una scelta coerente con la posizione che Kostyuk porta avanti dal 2022, dall’inizio della guerra in Ucraina. Nel suo discorso al pubblico, la giocatrice ha spiegato le ragioni del gesto, parlando apertamente della situazione nel suo Paese: “Gioco ogni giorno con un peso sul cuore. Ci sono migliaia di persone senza luce né acqua calda, con temperature sotto zero. È una realtà che fa molto male vivere ogni giorno”.

Sabalenka, pur celebrando il titolo, ha cercato di mantenere un tono distensivo nelle sue parole, congratulandosi pubblicamente con l’avversaria e augurandole il meglio per il prosieguo della stagione, ribadendo implicitamente la separazione tra competizione sportiva e contesto politico.

L’episodio ha riacceso il dibattito sul ruolo degli atleti e sui gesti simbolici nel mondo dello sport, un tema che continua a emergere con forza nel circuito femminile. Sabalenka guarda ora ai prossimi impegni stagionali, mentre Kostyuk prosegue nel suo percorso sportivo affiancandolo a una presa di posizione che va oltre il campo da tennis.