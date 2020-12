BricoCenter: nuove assunzioni di diplomati e laureati. Come candidarsi

L’azienda è alla ricerca di Addetti Vendita, Coordinatori Logistici etc.

BricoCenter assume diplomati e laureati da inserire presso i propri negozi presenti sul territorio nazionale come Addetti alla Vendita, che dovranno accogliere, ascoltare e soddisfare i clienti durante la loro esperienza d’acquisto, tenere il negozio pieno e ordinato, prendere parte all’organizzazione di iniziative e eventi dedicati ai clienti e rendere il negozio un punto di riferimento per il miglioramento della casa; Coordinatori Logistici, che dovranno occuparsi del ricevimento e del caricamento dei banchi, contribuire al miglioramento del negozio e delle sue performance, gestire la preparazione della zona espositiva assicurando ordine e sicurezza e coordinare gli addetti alla logistica per il buon funzionamento dell’attività; Responsabili del Progetto, i quali dovranno lavorare in team multidisciplinari, seguire i progetti a 360°, costruire soluzioni per clienti e collaboratori, proporre innovazioni utili all’evoluzione dell’azienda, coordinare le risorse interne e i fornitori esterni e definire strategie comuni condividendo obiettivi e soluzioni; Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno occuparsi del corretto approvvigionamento delle merci, garantire la tenuta e il riempimento dei banchi e del negozio, pianificare e organizzare le attività della propria squadra logistica, gestire le attività e favorire la formazione continua e lo sviluppo dei propri collaboratori.

Le assunzioni riguardano persone con passione, spiccate qualità relazionali e organizzative, orientamento agli obiettivi e umane e capacità di incidere e portare valore aggiunto all’interno di un gruppo.

