“Bridgerton 4”, Luke Thompson nella favola moderna contro il classismo

I primi episodi della nuova stagione dal 29 gennaio su Netflix

Roma, 28 gen. (askanews) – La quarta stagione dell’amatissima serie “Bridgerton” è arrivata: i primi episodi sono su Netflix dal 29 gennaio e gli ultimi quattro arriveranno il 26 febbraio. Questa volta Shonda Rhimes ha pensato ad una Cenerentola moderna, una favola contro il classismo, che ha per protagonisti il secondogenito bohémien Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, e una brillante cameriera di nome Sophie Baek, interpretato da Yerin Ha. Al ballo in maschera organizzato da Lady Violet Bridgerton Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto della sorella Eloise cercherà di scoprire l’identità della giovane donna. Una favola, dunque, dove si incrociano i destini di nobili e servitù, ma che parla in qualche modo anche dei rapporti di oggi. “Penso che Bridgerton abbia sempre utilizzato l’estetica e gli elementi della società della Reggenza per parlare di noi, di oggi. – ha detto Thomson – Anche i nostri due personaggi sono moderni: lui è più fantasioso, lei più realista. E alla fine il vero amore è un mix tra queste due cose”. L’attrice protagonista, Yerin Ha, ha spiegato: “La prima parte finisce in maniera un po’ meno realistica, la seconda cambia. E poi in questa stagione si vedono due distinte classi sociali, non c’è solo il glamour, c’è più realismo. Come al solito credo che Bridgerton lanci un messaggio sincero”.In questa quarta stagione, dunque, il libertino Benedict Bridgerton sceglierà solo una donna. E a proposito di paralleli con la nostra società Luke Thompson ha detto: “Oggi abbiamo tante opportunità fra cui scegliere, basti pensare alle App di incontri, ci danno milioni di opzioni. Attraverso il mio personaggio spero che il pubblico capisca quanto possa essere prezioso anche impegnarsi con qualcuno. A volte anche la libertà ha i suoi limiti: ci fa pensare che siamo immortali, ma naturalmente non lo siamo”.