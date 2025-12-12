Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Roma, 12 dic. (askanews) – “Federica Brignone dai test fatti sarà in gara, me lo ha confermato ieri sera”. Lo annuncia Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, dopo aver annunciato i portabandiera di Milano Cortina. “Quando mi ha detto penso di farcela, ero emozionato”, ha aggiunto. “Lei ha deciso di provare a esserci com’è caduta, questo dimostra la differenza tra una persona normale e una eccezionale”, ha concluso. Il presidente del Coni ha poi commentato la scelta dei portabandiera: “Oggi sono felice ma non felicissimo, perché avrei voluto individuare in Goggia una gratificazione che merita per la sua storia. Ma alla fine devi scegliere in base al momento e alla storia degli atleti – ha aggiunto -. Mi farebbe piacere che portasse la bandiera a Cortina per consegnarla a chi deve poi issarla. Mi auguro che chi scelga questo segua questo mio suggerimento”.