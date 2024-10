MILANO (ITALPRESS) – “Ogni stagione che inizia è un nuovo punto di partenza. Dovremmo tutti vivere nel qui e nell’ora, imparando dal passato e avendo obiettivi per il futuro. Però dovremmo imparare tutti a vivere nel momento in cui siamo, per cui questa stagione rappresenta una nuova partenza”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone durante il Fisi Media Day a Milano.(ITALPRESS).

