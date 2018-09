Briks4Kidz, la multinazionale dell’education apre una sede a Napoli

Apre al Vomero, a Via Scarlatti n° 29 nell’edificio dell’Istituto Salesiano Sacro Cuore a Napoli la prima sede campana di Briks4kidz. BeMotion s.r.l., start Up a vocazione sociale, concessionaria in esclusiva del metodo Bricks4kidz, nasce come una delle prime società del Sud Italia nel settore della “Educazione, Istruzione e formazione” a volersi occupare – attraverso corsi e percorsi dedicati ai bambini e ai ragazzi, dall’infanzia ai 14 anni, progettati per insegnare con esclusivo utilizzo dei mattoncini Lego® – dei fondamenti dell’educazione S.T.E.A.M. (Scienza, Tecnologa, Ingegneria, Arte e Matematica) e di porre le basi per una concreta risposta ad una domanda di figure professionali in ambito scientifico che, in tale ambito, non riesce ad essere soddisfatta dalla presenza di un’offerta professionale poco qualificata in ambito scientifico.

L’innovativo modello didattico-educativo proposto, con l’utilizzo dei mattoncini, di parti tecniche e motori Lego® e di piccoli computer mira a diffondere le materie S.T.E.A.M. tra i bambini ed i ragazzi e così di costruire un legame più forte fra scuola e impresa.

Il metodo utilizzato accresce, infatti, il pensiero critico e aumenta il desiderio di ricerca, sviluppa l’attitudine al problem solving, alla progettazione e la creatività e stimola a pensare fuori dagli schemi, guardando le sfide da diverse angolazioni. Abbatte stereotipi come quello di genere che vorrebbe le ragazze meno predisposte per la matematica e meno inclini alle facoltà scientifiche dei compagni maschi.

L’uso dei mattoncini Lego® come gioco educativo, già ampiamente sperimentato e validato in altri paesi, mentre diverte contribuisce a strutturare la mente, insegna a capire come è fatto il mondo esterno, come funzionano gli oggetti, stimola l’apprendimento, aumenta l’autostima, insegna a lavorare in gruppo.

“La passione per il nostro lavoro ci ha condotti a costituire Bemotion srl la cui mission e l’entusiasmo ci auguriamo vengano condivisi dalle famiglie, dalle istituzioni scolastiche e dalla comunità tutta, affinché attraverso un innovativo approccio alle materie Steam, si possa valorizzare e sviluppare il talento potenziale dei bambini e dei ragazzi”; con queste parole l’ingegnere Sebastiano Molaro, amministratore della start-up ha aperto la presentazione delle attività presso la sede Napoletana al Vomero.

L’apertura della sede napoletana segue una serie di obiettivi ed attività che sono partiti dal mese di Marzo. Bricks4Kidz sta, infatti, già erogando numerosi corsi presso le scuole statali, come partner di progetto nel Programma Por Scuola Viva; ha già stretto accordi di partnership con soggetti di primaria importanza sul territorio: da La Feltrinelli dove sono previsti a partire da Ottobre i Laboratori domenicali presso la sede di Piazza dei Martiri, al Mav Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che ha inserito i laboratori di Briks4kidz nella propria proposta didattica dedicata alle scuole. Non per ultimo, la società ha stretto importanti accordi con grosse aziende campane che ospiteranno i laboratori Bricks4Kidz per giornate dedicate ai figli dei dipendenti e nei propri asili.