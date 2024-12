Brindisi, tombola e regali colorati alla festa di Natale delle Zirre con tanti ospiti speciali in via san Pasquale 27

All’indirizzo di via san Pasquale 27 il Natale è arrivato diffondendo nello store più colorato e allegro di Chiaia la sua tipica atmosfera di festa. In tantissimi hanno varcato la soglia delle Zirre ballando a ritmo di musica e ricevendo così un regalo di benvenuto… la mini pochette che è un must del brand #madeinaples e declinata in tutti i colori. Un evento effervescente dove si è brindato incessantemente con le bollicine protagoniste delle festività dell’esclusivo Trentapioli Asprinio d’Aversa doc di Salvatore Martusciello.

È stata una felice occasione per ammirare da vicino le nuove collezioni e trovare idee regalo per tutte le tasche da mettere sotto l’albero. Guanti in lana e velluto, borse a tracolla, con manici da indossare a mano, maxi e mini bag in velluto, sete di san Leucio e intorno capresini e abbigliamento coloratissimo. A questi ingredienti di sicuro successo si sono aggiunte le proposte golose e molto sceniche in Christmas mood di Francesca Schiavo. Tra le ospiti anche volti noti come le attrici Nina Soldano e Antonella Prisco, le influencer Giovanna De Donato, Alessia Sica e Martina Di Fusco. Al culmine dell’evento, ciascuno con la propria cartella customizzata Le Zirre si è giocato a tombola tra numeri, risate e tanti premi.

Il Natale è il periodo magico dove sogni e desideri sono protagonisti insieme alla gratitudine e alla gioia di stare insieme e Le Zirre lo ha celebrato ancora una volta in grande stile regalando un pomeriggio di armonia e gioia.