British Airways, più voli da Napoli per Londra-Heatrow. Barbieri: Facilitati ora i collegamenti col resto del mondo

Parte il 18 maggio il nuovo collegamento per Londra Heathrow con un numero di frequenze che aumenterà di settimana in settimana fino ad arrivare, a partire dal 21 giugno, ad un volo giornaliero con raddoppio il giovedì, venerdì e sabato. Il volo, operato con Airbus A320 da 180 posti, collega Napoli al principale e più interconnesso hub al mondo attraverso il quale è possibile raggiungere le principali destinazioni anche extra-europee: dal Nord America (New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago) all’Asia (Tokyo). Oltre ad essere un collegamento diretto con una grande capitale europea, “la rotta consente di ampliare in modo esponenziale il numero delle destinazioni raggiungibili da Napoli facendo un solo scalo nell’Hub di Heathrow”, secondo quanto riferito in una nota. “E’ una rotta particolarmente significativa – commenta Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac – per la forte ricaduta sulla connettività: l’indicatore che misura la facilità di collegamento tra un aeroporto ed il resto del mondo. Secondo l’Airports Council International (Associazione Internazionale di operatori aeroportuali), all’aumento della connettività corrisponde un incremento del Pil pro-capite nella regione, per il forte impulso esercitato su turismo, mobilita’ internazionale della forza lavoro ed investimenti esteri. Abbiamo sempre sentito e ora piu’ che mai, la responsabilita’ di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio e tutti i nostri sforzi sono mirati a ricostruire il network”