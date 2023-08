Britney Spears, dopo 14 mesi già finito il matrimonio con Sam Asghari

E’ durato solo 14 mesi il matrimonio di Britney Spears con Sam Asghari, il terzo per la popstar quarantunenne. Lo riferiscono fonti concordanti della stampa Usa, anche se al momento la notizia non e’ stata ufficialmente confermata dai diretti interessati. Il primo incontro tra la tormentata cantante e il 29enne istruttore di fitness iraniano-americano risale al 2016, quando i due si sono conosciuti sul set di un video musicale della Spears, per la sua hit ‘Slumber Party’. Da allora Asghari e’ stato di sostegno alla pop star nel difficile percorso di cura per riequilibrare la sua salute mentale e ha avuto un ruolo chiave durante la battaglia legale contro il padre Jamie, per ottenere la fine della tutela di Britney, durata 13 anni. Asghari aveva in particolare sfoggiato una maglietta con la scritta ‘Free Britney’ su Instagram prima di un’udienza cruciale in tribunale.