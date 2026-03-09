Brucellosi bufalina, svolta in Campania: focolai ridotti e indicatori in calo

Migliorano i dati sulla brucellosi bufalina in Campania. La Regione prosegue nell’attuazione del programma di risanamento sanitario avviato nel 2022 con l’obiettivo di eradicare la malattia, in particolare nella provincia di Caserta, area storicamente più colpita. I numeri aggiornati al 6 marzo 2026 mostrano un netto cambio di scenario e confermano un trend in progressiva diminuzione.

Il numero massimo annuo di focolai negli allevamenti bufalini del territorio casertano è passato infatti dagli 87 registrati nel 2021 ai 26 del 2025, fino ai 10 attualmente attivi. In calo anche gli indicatori epidemiologici: la prevalenza scende dal 18,71% del 2021 al 3,6% del periodo 2025-2026, mentre l’incidenza passa dal 12,43% allo 0,8%.

Parallelamente si riduce anche il numero degli abbattimenti. I capi bufalini soppressi sono diminuiti dai 10.863 del 2020 ai 2.542 dello scorso anno, con una riduzione della quota sul patrimonio complessivo dal 6,03% all’1,36%, percentuale che è stata compensata attraverso la rimonta degli allevamenti.

Il team operativo della Regione Campania continua a lavorare su più fronti. In meno di quattro anni sono state effettuate verifiche di biosicurezza in 643 aziende con primo accesso e quasi duemila controlli di follow-up. Sul piano vaccinale risultano coinvolti 348 stabilimenti, con oltre 31 mila capi inoculati tra prima e seconda dose e una copertura del 100% per gli animali e gli allevamenti vaccinabili.

Tra dicembre 2024 e marzo 2026 sono stati inoltre realizzati 200 interventi di disinfezione in 90 aziende. Proseguono anche le attività di controllo sulla tracciabilità degli animali, con 468 ispezioni complessive nello stesso periodo.

Accanto alle azioni sanitarie si affiancano iniziative in ottica “One Health”. Sono state monitorate 144 aziende con il controllo di 502 cani da stalla e sono stati bonificati oltre 87 mila metri lineari di canali su circa 93 mila previsti.

Importante anche il supporto agli allevatori. La Regione ha attivato sportelli informativi e servizi di accompagnamento che hanno coinvolto 630 imprese zootecniche, con oltre 650 colloqui diretti, più di 560 incontri e circa 285 ore di formazione.

Sul fronte degli indennizzi, dalla nuova procedura avviata nell’ottobre 2022 sono state istruite 1.396 pratiche: 1.272 hanno avuto esito favorevole e 1.149 risultano già con pagamento disposto, mentre le restanti sono in fase di verifica.

Il quadro complessivo conferma quindi segnali di miglioramento nella lotta alla brucellosi bufalina, con una progressiva riduzione dei focolai e il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e sostegno agli allevatori.