Brucellosi, Grimaldi: Bene il ricorso alla Consulta regionale

“Bene il ricorso alla Consulta regionale, va sostenuta e ritengo che il suo intervento costituirà un tassello fondamentale di questa battaglia di verità e giustizia”. Così Massimo Grimaldi Consigliere regionale della Campania intervenendo sulla vertenza bufalina casertana.

“Avendo presentato più d’una interrogazione consiliare – aggiunge – so bene che più che sui palchi della politica, buoni per le passerelle elettorali di circostanza, è fondamentale, al pari dell’attività giurisdizionale, una serrata azione istituzionale a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale”.

“Serve il parere di legittimità della Consulta, serve l’istituzione della commissione d’inchiesta, sulla quale il centrosinistra, visto che l’ha stoppata, farebbe bene a dare qualche spiegazione – prosegue -, e serve un intervento parlamentare che mi auguro il nuovo governo possa mettere in campo in tempi stretti”.

“E’ una battaglia a difesa degli animali, degli allevatori e di una filiera che rischia di finire nelle mani di chi ha solo interessi speculativi, ma è anche una battaglia per il rispetto della legge, per la legalità”, conclude Grimaldi.