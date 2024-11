Brucellosi in Campania, l’assessore Caputo: 7 mln per risarcire gli allevatori di bufale. Via al bando

“Pubblicato l’Avviso per risarcire gli allevatori del settore Bufalino colpiti dall’emergenza Brucellosi. Si tratta di 7 milioni di euro a favore del comparto, una filiera strategica dell’agricoltura campana”. Lo ha reso noto Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, dopo la pubblicazione dell’Avviso e l’aggiornamento del report regionale sulla situazione della Brucellosi in Campania, che si sottolinea in una nota, evidenzia una significativa decrescita della malattia negli ultimi dodici mesi. L’Avviso, rivolto alle piccole e medie imprese bufaline, ha fissato come termine di presentazione delle istanze la data del 3 dicembre e non vi sarà alcun tetto agli aiuti erogabili per singola azienda. Grazie alla semplificazione, saranno assicurati tempi rapidi di istruttoria delle istanze e di erogazione dei contributi. “Un provvedimento fortemente voluto anche dal presidente De Luca e condiviso, in ogni passo, con le associazioni di categoria presenti nel Tavolo Verde. Si tratta di risorse interamente a carico della finanza regionale – spiega l’assessore Caputo – con le quali si è mantenuto fede ad un impegno assunto con allevatori e relative organizzazioni professionali in sede di avvio del Piano regionale per l’eradicazione. Non solo abbiamo indennizzato gli allevatori colpiti dagli abbattimenti dei propri capi, ma abbiamo anche riconosciuto un ristoro, pari a 365 euro per capo abbattuto, per la perdita di reddito dovuta alla mancata produzione e commercializzazione del latte, per tutti i capi a partire dai 18 mesi di età”. L’Avviso è stato emanato in base alle regole sugli aiuti di Stato in regime di esenzione, pertanto, riguarda esclusivamente gli abbattimenti registrati nell’anno in corso e nei due anni precedenti, in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti Europei vigenti. Per quanto riguarda gli abbattimenti registrati negli anni precedenti al 2022, sarà pubblicato un nuovo Avviso nei primi mesi del 2025 che riguarderà tutte le annualità a partire dalla data di avvio del Piano di eradicazione nel 2017 e fino al 2021, e sarà attuato secondo le regole del de minimis che, peraltro, a breve potrebbe essere aumentato a 38.000 euro. “Grazie all’azione incisiva della Regione, del Commissario straordinario prima e del Coordinatore del Piano poi, dei servizi veterinari, dei dipartimenti di Veterinaria delle Università coinvolte e dell’Istituto zooprofilattico della Campania – precisa l’assessore regionale all’Agricoltura – l’emergenza brucellosi è finalmente sotto controllo, essendo negli ultimi mesi drasticamente diminuite sia l’incidenza dei nuovi casi che la prevalenza di tali malattie nella popolazione zootecnica presente negli allevamenti”. L’ultimo report regionale è particolarmente incoraggiante: in calo la malattia e gli abbattimenti, bene i dati delle vaccinazioni. “Il numero di focolai nel Casertano è diminuito – continua Caputo – considerando che a giugno erano ancora 54 e ora sono 28. Dati che confermano anche la maggiore presenza del batterio della brucella nel Casertano, dove ci sono le uniche 4 aree cluster individuate dalla Regione. Diminuiscono anche le macellazioni dei capi bufalini, una riduzione tanto invocata dai nostri allevatori che ci fa ben sperare anche per la tutela del nostro straordinario patrimonio bufalino”. Avviate e completate anche le opere di bonifica dei canali agricoli, fondamentali per garantire la salubrità del territorio dove vengono allevate le bufale e rendere meno agevole la diffusione del batterio. “Ancora una volta – conclude Nicola Caputo – la Regione onora pienamente gli impegni assunti ed è vicina agli allevatori che lavorano e producono uno straordinario prodotto, che costituisce la materia prima della nostra Mozzarella di Bufala DOP. Continuiamo a lavorare per supportare in ogni modo le nostre eccellenze agroalimentari e le aziende campane”.