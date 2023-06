Brucellosi, Petrenga (Fdi): Preoccupa il commissariamento di Confagricoltura Caserta

“Il commissariamento di Confagricoltura Caserta ad opera di Confagricoltura Nazionale desta non poche perplessità e preoccupazione”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga per la quale “al di là di qualsiasi considerazione sul pluralismo delle opinioni e sui principi democratici, non v’è infatti dubbio, infatti, che questa decisione è maturata all’indomani di fatti particolari: il presidente De Luca che non riceve gli allevatori che protestano contro il piano degli abbattimenti bufalini indiscriminati nel Casertano e diserta il tavolo convocato dal sottosegretario Gemmato bloccandone di fatto la partecipazione alla stessa Confagricoltura e alle altre tre organizzazioni agricole; quindi arriva come commissario di Confagricoltura Caserta uno storico collaboratore dell’assessore Caputo! Insomma – conclude -, un fatto appunto preoccupante evidentemente dettato dal timore del governatore campano per le pressanti richieste di commissariamento dell’emergenza brucellosi in Campania avanzate al Governo”.