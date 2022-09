Brucellosi, Piscitelli (Fdi): Bene i trattori in piazza, ma la questione va portata a Roma

“Qualsiasi iniziativa volta a fermare gli abbattimenti indiscriminati per sospetta brucellosi di capi bufalini casertani è senz’altro benvenuta. Dunque, bene, anzi benissimo i trattori in piazza”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alfonso Piscitelli.

“Tuttavia – aggiunge -, visto la pervicacia con la quale le istituzioni regionali intendono portare avanti l’eradicazione degli allevamenti piuttosto che delle infezioni o presunte tali, è chiaro che la questione va portata a Roma. Per quanto mi riguarda, e lo affermo da consigliere regionale che sull’istituzione di una commissione d’inchiesta non intende assolutamente arrendersi, mi batterò fino all’ultimo respiro perché i nostri candidati portino la vertenza sul tavolo del nuovo governo e, ancor di più affinché la nostra leader, Giorgia Meloni, che tra qualche giorno sarà a Caserta, dia già un segno chiaro e inequivocabile della volontà di restituire giustizia e dignità agli allevatori bufalini vittime della malapolitica deluchiana”.

“Confido poco, ma lo auspico sempre, in un risveglio dei colleghi consiglieri regionali di maggioranza, soprattutto casertani, confido molto in Fratelli d’Italia che più d’ogni altra forza politica di Centrodestra ha saputo mantenere sempre alta la guardia senza se e senza ma”, conclude Piscitelli.