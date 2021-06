Brugnaro lancia scudo stile Dc, il nuovo simbolo di ‘Coraggio Italia’

(Adnkronos) – Uno ‘scudo’ tricolore. Con in primo piano la scritta ‘Coraggio Italia’. E’ il nuovo simbolo depositato qualche giorno fa da Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia che ha deciso di scendere in campo per dar vita a un gruppo alla Camera con 23 deputati (11 ‘sottratti’ a Silvio Berlusconi), insieme a Giovanni Toti, primo passo verso un partito di centro, alternativo a Forza Italia e al fronte sovranista, rappresentato da Lega e Fdi. Il 3 giugno scorso l’imprenditore veneto, apprende l’Adnkronos, ha depositato di persona presso l’Ufficio brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico un logo diverso graficamente da quello presentato il 15 aprile dall’associazione ‘Un’impresa comune’, che risulta essere titolare anche del sito internet brugnarosindaco.it, creato nel 2015 per lanciare la candidatura del ‘patron di Umana’ alla guida della Serenissima.