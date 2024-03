Brunetta ricorda Marco Biagi a 22 anni dalla scomparsa: Esempio impresso nella memoria del Paese

, hanno consegnato i premi Marco Biagi 2024, un concorso per titoli per l’attribuzione di due premi: uno per la migliore tesi di laurea e uno per la migliore tesi di dottorato nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali.

Si è svolto oggi, 14 marzo, al Cnel il convegno “Cambiamenti demografici e centralità della salute e del benessere dei lavoratori”, promosso da Adapt in collaborazione con l’Associazione “Amici di Marco Biag” per ricordare Marco Biagi a 22 anni dalla sua scomparsa. Ha preso parte all’iniziativa anche Marina Calderone , ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Nella parte finale del convegno il presidente del Cnel, Renato Brunetta , e il ministro Calderone , hanno consegnato i premi Marco Biagi 2024, un concorso per titoli per l’attribuzione di due premi: uno per la migliore tesi di laurea e uno per la migliore tesi di dottorato nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali.

“Sono qui come amico di Marco Biagi, ha sottolineato il presidente del Cnel Renato Brunetta in apertura dei lavori. Ho voluto dedicare a lui quest’aula plenaria del Cnel, che si chiamava Parlamentino. Ora è l’aula Marco Biagi. Una scelta legata alla volontà di dare al Cnel un significato più alto, rappresentare non semplicemente una terza Camera ma rappresentare i tanti interessi diffusi nel Paese, gli interessi dei corpi intermedi e della società civile”.

“Sono andato a riprendere – ha aggiunto Brunetta – i verbali della seduta del Parlamento europeo del giorno dopo il delitto. Io ero europarlamentare. Ecco, ho ripreso i commenti che si fecero in quella sede, a partire dal presidente del Parlamento europeo Pat Cox e dal presidente della Commissione europea Romano Prodi. ‘Con l’assassinio di Marco Biagi – disse Cox – i terroristi hanno voluto colpire un uomo stimato dal punto di vista sia professionale sia umano, uno dei creatori di quella riforma del mercato del lavoro che è indispensabile per promuovere l’occupazione in Italia e in Europa. Egli era un convinto sostenitore del dialogo sociale e della solidarietà, credeva nel progresso e nella modernizzazione del proprio paese, oltre ad essersi impegnato con forza a favore degli ideali europei. Per questi motivi, la sua perdita non colpisce solo l’Italia, ma va dritta al cuore del nostro comune ideale europeo’.

‘Voglio iniziare – dichiarò Prodi – ricordando un uomo che molti di voi in quest’Aula hanno conosciuto: si chiamava Marco Biagi, eravamo amici, ed è stato assassinato ieri notte a Bologna. Aveva cinquantadue anni, era sposato e aveva due figli. Professore all’Università di Modena, era uno specialista di diritto del lavoro, consulente del Ministro del lavoro dell’attuale governo italiano, così come lo era stato di altri Ministri del lavoro in precedenti governi, compreso quello da me presieduto. Aveva lavorato tutta la vita per promuovere il dialogo fra le parti sociali, nel suo e mio paese, l’Italia, e in Europa’.

Ripropongo a voi queste parole – ha concluso Brunetta – perché penso sia il migliore omaggio che possiamo fare alla figura, all’opera, all’esempio di Marco, che rimane impresso nella memoria del Paese. Grazie a tutti voi che siete qui oggi”.