Bruno Archi rappresentante permanente presso l’Onu a Roma

Bruno Archi assume l’incarico di rappresentante permanente presso le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma. Lo riferisce la Farnesina in una nota, ricordando che Archi nasce a Ixelles, in Belgio, il 14 aprile 1962. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche all’Università di Roma, entra nella carriera diplomatica nel 1989. Per lui una lunga serie di incarichi sia in Italia che nel mondo. L’ultimo dei quali come consigliere diplomatico del ministro degli Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.