Bruno Frattasi è il nuovo direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). La nomina è arrivata oggi, a quattro giorni dalle dimissioni di Roberto Baldoni arrivate lunedì, durante il consiglio dei ministri che si è riunito a Cutro. Frattasi, 67 anni, è nato a Napoli. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico Il”. Entrato in amministrazione nel 1981, è stato nominato prefetto nel 2005. Numerosi gli incarichi ricoperti, come quello di prefetto di Latina, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, capo dell’Ufficio legislativo e capo di gabinetto del ministro dell’Interno. A novembre scorso è diventato prefetto di Roma. Ora il nuovo incarico, che segna l’inizio del ‘dopo Baldoni’, al vertice dell’Agenzia.