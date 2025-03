Bruno Molea rieletto presidente AiCS

ROMA (ITALPRESS) – Bruno Molea, membro di Giunta Coni e componente del Cnel, è stato confermato alla presidenza di AiCS, Associazione italiana cultura sport, al termine della due giorni del congresso nazionale “Costruiamo Comunità”. Al centro del confronto con il presidente del Coni Giovanni Malagò, del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli e Sport e Salute Marco Mezzaroma, lo stato di salute dello sport in Italia, e il futuro del diritto allo sport per tutti. L’ok di Bruxelles alla riforma fiscale del No profit italiano è stato invece al centro del dibattito a cui hanno partecipato la vice ministra delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, e la portavoce del Forum Terzo Settore Vanessa Pallucchi, al tavolo con lo stesso Molea – che è anche numero uno di Fictus, la Federazione degli enti culturali, di turismo sociale e sport di base. “Ho sempre sostenuto il riconoscimento del lavoro per gli operatori sportivi. Oggi gli enti di promozione sportiva si sono ritrovati ad essere datori di lavoro: hanno visto aumentare i costi e la burocrazia e senza aiuti concreti rischiamo di interrompere questo utile servizio sociale che lo sport di base rappresenta nel Paese. Lo Stato ha deciso di occuparsi dello sport per tutti: dovrebbe garantire la totale sopravvivenza delle società sportive” le parole del rieletto presidente Molea. Tra un tavolo di lavoro e l’altro, i veri protagonisti sono stati i volontari della promozione sportiva e sociale. AiCS ha quindi consegnato i suoi Premi Eccellenze: tre buone pratiche, isolate tra centinaia meritevoli, che si sono distinte nell’ambito della promozione di stili di vita salutari, di coesione e inclusione sociale, di sostenibilità ambientale. Le tre eccellenze premiate sono: l’associazione Olitango di Bologna che promuove corsi di tangoterapia per pazienti di morbo di Parkinson e loro caregiver; i Cantieri ActionAid di Lecce – spazio culturale e sociale che coinvolge i più giovani in sport e laboratori culturali; l’associazione I Sette Mari di Sassari che promuove formazione subacquea per giovanissimi in un percorso di cittadinanza attiva attenta all’ambiente.

Premi anche ad atleti AiCS e a chi ha dedicato la sua vita alla promozione sportiva e premi anche alle associazioni sportive più longeve e operose come la Podistica Ostia, la Tirreno Atletica Civitavecchia, la Fan Danze Folk. I premi letterari Raccontare lo sport sono andati a tre scrittrici amatoriali. Infine, la consegna della borsa di studio da 2mila euro agli studenti del liceo artistico “Alfieri” di Asti che, vincendo il concorso di idee indetto da AiCS a ottobre scorso, hanno creato e disegnato il Calendario AiCS 2025.

