Bruno Scaroni al timone di Zurich Italia dal primo gennaio 2024

Zurich Insurance Group nomina Bruno Scaroni amministratore delegato di Zurich Italia. Scaroni lascia dal 31 dicembre il gruppo Generali – dove attualmene ricopre l’incarico di group chief transformation officer – e subentra a Giovanni Giuliani. La sua nomina ha decorrenza dal primo gennaio 2024. Scaroni rientra quindi in Zurich, dove già dal 2008 al 2013 si occupa dello sviluppo del business sia a livello di Country che a livello di Gruppo. Più recentemente, ricopre ruoli crescenti nel Gruppo Generali: responsabile della Distribuzione in Italia, Ceo di Europe Assistance Italia, Group Strategy and Business Accelerator Director e, dal 2021, Group Chief Transformation Officer.