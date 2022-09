Bruno Scuotto nuovo presidente di Faca – Fondazione Aerospazio Campania Academy

Bruno Scuotto, imprenditore, noto esponente di Confindustria e già presidente di Fondimpresa, è il nuovo presidente di Faca – Fondazione Aerospazio Campania Academy. Faca ha come soci fondatori le Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope, il Distretto Aerospaziale della Campania, Stoà, Leonardo Technical Training, gli Istituti Tecnici Fermi-Gadda, Barsanti e Villaggio dei Ragazzi.

La Fondazione si configura come Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del settore aerospaziale in Campania ed è uno dei Centri fortemente sostenuti dalla Regione Campania su iniziativa dell’assessore Armida Filippelli.

In particolare Faca agirà a sostegno di uno dei settori strategici dello sviluppo della Campania – settore aerospaziale – attraverso, tra l’altro, la rilevazione del fabbisogno di competenze necessarie alle imprese del settore, la definizione di standard formativi per l’adeguamento delle competenze presenti e la creazione delle nuove competenze indispensabili per lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche grazie all’implementazione e alla gestione di un adeguato sistema di certificazione delle competenze stesse.

Bruno Scuotto, ringraziando i soci e l’assessore Filippelli per la designazione, ha dichiarato: “ mi dedicherò con passione al servizio di questo fondamentale Centro di competenza per lo sviluppo regionale e sono certo che, con il concorso di un partenariato così qualificato, contribuiremo ad incrociare i nuovi fabbisogni di competenze delle aziende del settore e la ricerca di lavoro qualificato dei nostri giovani, oltre che a migliorare i profili di quanti già lavorano in questo settore”.